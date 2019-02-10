Желсон Мартинш: в «Монако» хочу показать всем, на что способен

Полузащитник мадридского «Атлетико» Желсон Мартинш прокомментировал переход в «Монако» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Я хорошо освоился, во многом благодаря моим новым партнёрам по команде. Всё произошло довольно быстро. Также я знаю тренера, и он, как и я, португалец. У меня есть четыре месяца для того, чтобы показать, на что я способен. Я хочу максимально возможно помочь команде. Текущее положение дел является дополнительным источником мотивации», — приводит слова Мартинша пресс-служба «Монако».

23-летний Мартинш перешёл в «Атлетико» прошлым летом из «Спортинга» на правах свободного агента. В этом сезоне провёл восемь матчей в чемпионате Испании. Также Мартинш выступает за национальную команду Португалии с 2016 года. В составе сборной Португалии полузащитник стал бронзовым призёром Кубка конфедераций, прошедшего в России в 2017 году.