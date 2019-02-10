А. Силва: если «Монако» хочет выйти из зоны вылета, то нужно делать это вместе

Полузащитник «Лестер Сити» Адриен Силва прокомментировал переход в «Монако» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Возвращение на родину — особенное событие для меня. Я горд, что представляю цвета «Монако». Для меня было важно знать тренера, с которым предстоит работать.

В этом году нам предстоит непростая задача и я рад помочь команде. Это очень важный момент для клуба, начинается новый этап. Я борец и футбол моя страсть. Я хорошо себя чувствую, и готов играть на высоком уровне. Никто не может выиграть матч за счёт индивидуальных качеств одного игрока, результат будет зависеть от коллектива. Если мы хотим выйти из зоны вылета, то нужно делать это вместе», — приводит слова Силвы пресс-служба «Монако».