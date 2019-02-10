Четыре гола и эффектные сейвы — в видеообзоре матча «Фейеноорд» — «Де Графсхап»

В матче 21-го тура нидерландской Эредивизии «Фейеноорд» принимал «Де Графсхап». Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Авторам первого гола стал хавбек Тонни де Вильена, отличившийся на 28-й минуте. В начале второго тайма защитник Калвин Вердонк увеличил преимущество «Фейеноорда». Через две минуты защитник Йерри Юсте довёл счёт до разгромного. Последний мяч забил хавбек Йенс Торнстра в середине второй половины.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Фейеноорд», набрав 42 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Де Графсхап» (18) — 17-е.

В следующем туре роттердамская команда на выезде сыграет с «Гронингеном», а клуб из Дутинхема дома встретится с «Утрехтом». Оба матча состоятся 17 февраля.