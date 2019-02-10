Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Болонья» — «Дженоа». 10 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

На матчи «МЮ» — «ПСЖ» и «Рома» — «Порту» в ЛЧ назначены видеоассистенты арбитров

На матчи «МЮ» — «ПСЖ» и «Рома» — «Порту» в ЛЧ назначены видеоассистенты арбитров
Футбол / Лига чемпионов

Стали известны арбитры, которые обслужат матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» и «Рома» — «Порту». Впервые в истории турнира на играх будут работать видеоассистенты.

Первый матч «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Помощниками главного арбитра будут Фабиано Прети и Алессандро Костанцо. В качестве видеоассистентов выступят Марко Гвида и Массимилиано Иррати. Четвёртый рефери — Даниэле Довери.

Игру римлян с «Порту» обслужит бригада судей из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Асисстентами главного судьи будут Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Видеоассистенты — Пол ван Букел и Камфус Йохем. В качестве четвёртого рефери выступит Кевин Блом.

Оба матча состоятся 12 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент