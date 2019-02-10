На матчи «МЮ» — «ПСЖ» и «Рома» — «Порту» в ЛЧ назначены видеоассистенты арбитров

Стали известны арбитры, которые обслужат матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» и «Рома» — «Порту». Впервые в истории турнира на играх будут работать видеоассистенты.



Первый матч «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Помощниками главного арбитра будут Фабиано Прети и Алессандро Костанцо. В качестве видеоассистентов выступят Марко Гвида и Массимилиано Иррати. Четвёртый рефери — Даниэле Довери.



Игру римлян с «Порту» обслужит бригада судей из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Асисстентами главного судьи будут Марио Дикс и Хессел Стеегстра. Видеоассистенты — Пол ван Букел и Камфус Йохем. В качестве четвёртого рефери выступит Кевин Блом.



Оба матча состоятся 12 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.