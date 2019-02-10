Хет-трик Эн-Несири принёс «Леганесу» победу в матче с «Бетисом»

В матче 23-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Бетис» из Севильи. Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором всех голов стал нападающий Юссеф Эн-Несири.
Беспроигрышная серия «Леганеса» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. В предыдущих двух встречах команда Маурисио Пеллегрино один раз сыграла вничью и одержала одну победу. Для «Бетиса» это поражение стало вторым в последних трёх играх.
«Бетис», набрав 32 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице Примеры, «Леганес» (29) — 11-е.
В 24-м туре испанского первенства «Леганес» на выезде 16 февраля встретится с «Реалом Сосьедад», а «Бетис» на следующий день дома примет «Алавес».
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