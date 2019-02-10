«Нант» сыграет с «Нимом» в чёрной форме в память о погибшем Сале

В матче 24-го тура французской Лиги 1 «Нант» сыграет с «Нимом» в чёрной форме в память о погибшем нападающем Эмилиано Сале, сообщает пресс-служба французской команды. Также перед стартом игры состоится церемония в память об игроке.



Вечером 21 января Эмилиано попрощался с бывшими партнёрами по «Нанту» и вылетел на частном самолёте в Уэльс. За час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт и тело на дне Ла-Манша. 8 февраля полиция сообщила, что найденное тело принадлежит Сале.



Матч чемпионата Франции «Нант» — «Ним» состоится сегодня, 10 февраля, на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Семья пилота самолёта, на котором летел Сала, собирает деньги на поиски тела