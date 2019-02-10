Селихов пропустил тренировку «Спартака»

«Спартак» провёл очередную тренировку на сборе в турецком городе Белек, сообщается на официальном сайте московской команды.



Голкипер красно-белых Александр Селихов был освобождён от тренировки. Напомним, Селихов был заменён на 11-й минуте товарищеского матча с братиславским «Слованом» (1:3) из-за болей в спине. Вместо него на поле вышел голкипер Александр Максименко.



Полузащитник Лоренсо Мельгарехо остался в гостинице и занимался в бассейне с физиотерапевтом. Врачи отмечают положительную динамику восстановления парагвайского футболиста, который получил травму приводящей мышцы левого бедра в товарищеском матче с «Актобе» (2:2).



«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Кононов: не думаю, что у Селихова серьёзная травма