Тухель: маловероятно, что Кавани сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подтвердил, что уругвайский форвард Эдинсон Кавани с большой вероятностью пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится 19 февраля.

«Кавани будет очень сложно восстановиться к матчу с «Манчестер Юнайтед» во вторник. Его участие в игре маловероятно», — цитирует Тухеля Goal.com

Кавани получил повреждение в домашней игре 24-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (1:0). Форвард доиграл первый тайм, но после перерыва вместо него на поле вышел нападающий Килиан Мбаппе.

Ранее стало известно, что оба матча с «Манчестер Юнайтед» точно пропустит лидер «ПСЖ» Неймар. Кроме того, под вопросом находится участие в первой встрече полузащитника парижан Марко Верратти.