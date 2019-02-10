«Челси» потерпел крупнейшее поражение во всех турнирах с 1991 года

Поражение «Челси» от «Манчестер Сити» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги (0:6) стало крупнейшим с апреля 1991 года во всех турнирах. Тогда лондонцы проиграли клубу «Ноттингем Форест» со счётом 0:7.

Уже после первого тайма «Челси» проигрывал со счётом 0:4. В составе хозяев отличились Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган и Серхио Агуэро. Аргентинский форвард оформил дубль. После перерыва Агуэро с пенальти забил и третий мяч. Разгром «Челси» довершил Стерлинг, оформивший дубль.

После матча «Манчестер Сити», набрав 65 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Челси» (50) опустился на шестое место.

«Челси» выиграл лишь раз в четырёх последних матчах АПЛ. За это время лондонцы уступили «Манчестер Сити», «Арсеналу» (0:2) и «Борнмуту» (0:4).