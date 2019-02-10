Аспиликуэта: это один из худших вечеров в моей карьере

Испанский защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:6).

«Это один из худших вечеров в моей карьере. Трудно объяснить, что произошло. Первые пять или шесть минут прошли хорошо, но этого недостаточно. Это очень расстраивает и разочаровывает. Мы пропускаем много голов, и мы не можем принять это.



Когда вы проигрываете со счётом 0:6, то должны признать, что играли плохо и допускали ошибки. Мы знали, что будет сложно. Когда мы выиграли на «Стэмфорд Бридж», это было потому, что мы хорошо играли и действовали командно. Но сегодня это было не так.



Всё, что я могу сделать, это извиниться перед фанатами, потому что это неприемлемо», — приводит слова Аспиликуэты Sky Sports.