Сарри: я не могу объяснить поражение в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:6).

«На данный момент я не могу это объяснить. В течение недели я чувствовал уверенность во время тренировок. Было сложно не дать сопернику пространство. У нас были проблемы. Я не в состоянии этого понять.



Мы допустили много ошибок. Соперник играл в фантастический футбол, а мы ошибались. Мы хотели прессинговать их в начале атак, но план полностью провалился, так как мы пропустили уже на четвёртой минуте.



Я думаю, что большая разница между командами заключалась в интенсивности прессинга. Они давили очень хорошо, а мы не смогли этого сделать. Мы не сумели правильно отреагировать, и нам не удалось остаться в игре.



На данный момент у нас большие проблемы в гостевых матчах. В начале сезона мы играли на выезде лучше, чем дома, но всё изменилось за последний месяц. Нам нужно разобраться", — приводит слова Сарри Sky Sports.