Экс-игрок «Зенита»: Ракицкому нужно завоевать доверие наших болельщиков

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов считает удачным приобретение Сердара Азмуна, который перешёл в петербургский клуб из «Рубина».

«Что мне нравится в этом футболисте, так это то, что он разноплановый, дисциплинированный и забивной. Может играть как в сочетании с двумя или тремя нападающими, так и в роли наконечника копья. То есть вписывается в любую схему. Надеюсь, что его включат в заявку на матч в Стамбуле.

Не удивляет ли, что наставник «Шахтёра» Фонсека легко расстался с Ракицким? Надо понимать, что донецкий клуб получил хорошие деньги за этот трансфер. Правда, имеют место определённые политические высказывания по этому поводу депутатов украинской рады, хотя футбол не должен касаться политики. Но, как бы там ни было, теперь Ракицкий — зенитовец, которому нужно завоевать доверие наших болельщиков. Тогда всё будет в порядке. Вспомните, как Артёма Дзюбу тяжело принимали болельщики «Зенита». Если Ракицкий будет играть на высоком уровне, возможно, руководители сборной Украины изменят своё решение, и Ярослав вернётся в национальную команду. Время покажет", — цитирует Стрепетова «Спорт уик-энд».