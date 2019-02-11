Гаттузо: люди думают, что я похудел из-за стресса, но я стал меньше есть и пить

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, почему стал лучше выглядеть в 2019 году.



«Люди думают, что я похудел из-за стресса, но это не так. Я выгляжу более расслабленным, потому что стал меньше есть и пить и начал больше бегать. Когда достигаешь веса в 100 килограмм при росте 120 сантиметров, начинаешь чувствовать стыд. Я тоже его почувствовал и решил что-то предпринять», — цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



«Милан» после 23 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 39 очков и на четыре очка отставая от располагающегося на третьей строчке «Интера». В следующем матче россонери предстоит на выезде встретиться с «Аталантой». Матч состоится 16 февраля.