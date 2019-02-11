Экс-игрок «Спартака» де Зеув — в составе сборной Нидерландов на Кубок Легенд

Стал известен состав сборной Нидерландов на традиционном футбольном турнире «Кубок Легенд имени Константина Ерёменко», сообщается на официальном сайте соревнования.



В заявку команды вошли Сандер Вестерфельд, Патрик Пауве, Тео Люсиус, Давид Мендес да Силва, Марджин Мирдинк, Рюбен Схакен, Роберт Витсге, Майкл Молс, Пьер ван Хойдонк, Рафаэл Ван дер Варт, а также бывший полузащитник «Спартака» Деми де Зеув, выступавший за московский клуб с 2011 по 2014 год.



Кубок Легенд-2019 пройдет в Москве на Малой спортивной арене «Лужники» 23 и 24 февраля. На турнире сыграют сборные России, Нидерландов, Германии, Португалии, Испании и международная команда звёзд.



Кубок Легенд ежегодно проводится в Москве начиная с 2009 года.

На Кубке Легенд — 2019 сыграют Нуну Гомеш, Паулета, Павлюченко и Аршавин