Сульшер: потеря важных игроков делает игру «ПСЖ» непредсказуемой

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».



«Мы с нетерпением ждём этого матча. Я хочу, чтобы мои игроки были уверенными и одержали победу. Любая команда, которая теряет важных игроков, будет чувствовать некоторый дискомфорт, но это даёт шанс сопернику. При этом подобная проблема делает игру „ПСЖ“ более непредсказуемой. Конечно, мы догадываемся, что они намерены предпринять.



Думаю, у нас есть высокие шансы на положительный результат, так как мы подошли к матчу в оптимальном состоянии. Мы уверены в себе и действуем как единое целое. Если есть удачное время для того, чтобы участвовать в больших матчах, то это именно оно», — приводит слова Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Сульшер: талант Марсьяля позволяет достигнуть уровня Роналду