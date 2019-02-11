Шкртел отказался перейти в «Барселону» в январе

Словацкий защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел в зимнее трансферное окно отказался от перехода в «Барселону», сообщает AS.

По данным источника, Шкртел не был заинтересован в роли запасного игрока в каталонском клубе. В итоге «Барселона» арендовала у «Валенсии» с правом выкупа колумбийского защитника Джейсона Мурильо.

34-летний Шкртел перешёл в «Фенербахче» летом 2016 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 6 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах турецкого национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока со стамбульским клубом действует до лета 2019 года.

Напомним, ранее Мартин Шкртел выступал за санкт-петербургский «Зенит», а также за английский «Ливерпуль».