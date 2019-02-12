Директор академии «Чертаново» рассказал, как А. Зуев закрывался от него в ванной

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал, как полузащитник Александр Зуев, ныне выступающий за «Ростов», переходил в «Спартак» в 2013 году.

«У Зуева было предложение из «Кубани». Обсудили с его агентом, никаких возражений с их стороны не было. Дальше Саша Зуев пропал в неизвестном направлении. За нашей спиной оказался вариант со «Спартаком». Мы не были против этого варианта, просто нам никто об этом не сказал. Был момент, когда я у Миши Череповского (агент Зуева. — Прим. «Чемпионата») спрашивал, где Зуев. Он ответил, что не знает.

Я летал к нему в Челябинск. Сначала мы пообщались, а потом он сказал, что ему нужно пойти в ванную. Там, видимо, звонил Мише Череповскому. Закрылся и больше дверь не открывал. У меня было два обратных билета на самолет — для него и для меня. Я сделал фотографию пустого кресла рядом с собой и отправил ему. Ещё раз говорю: мы были не против перехода Зуева в «Спартак», мы хотели, чтобы всё было по-человечески. Мы получили за этот переход примерно 400 тыс. рублей, но рассчитывали на большее", — сказал Ларин в интервью YouТube-каналу «КраСава».