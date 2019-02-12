Тухель: «ПСЖ» нуждается в Паредесе

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился ожиданиями перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», акцентировав внимание на полузащитнике Леандро Паредесе.

«Паредес не так много играл в последнее время. Мы нуждаемся в нём. Но сейчас нужно думать о предстоящем матче.

Жду, что «Манчестер Юнайтед» будет много атаковать. Мы должны продемонстрировать свой лучший уровень. Многое улучшили с момента игр в Ливерпуле и Белграде, должны действовать с тем же настроем. «МЮ» одна из тех команд, которая забивает много голов. Матч на «Олд Траффорд» станет для нас большим вызовом», — приводит слова немецкого специалиста официальный «твиттер» «ПСЖ».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» состоится сегодня, 12 февраля. Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее команды друг с другом не встречались.