Сульшер: в матче с «ПСЖ» мы не сможем рассчитывать на Дармиана и Валенсию

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что защитники Маттео Дармиан и Антонио Валенсия пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«В матче с «ПСЖ» мы не сможем рассчитывать на Дармиана и Валенсию. Они недоступны. Но у нас хороший выбор игроков, и это радует перед большими матчами", — приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» состоится завтра, 12 февраля. Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслужит матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ранее команды не встречались.