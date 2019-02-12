Марсело – об уходе Зидана: для меня это был шок, ради него отдавал всё, что мог

Защитник «Реала» Марсело признался, что для него стал неожиданностью уход Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского клуба в 2018 году.

«Это было странно, большинство из нас ничего об этом не знало, потому что всё было замечательно. Для меня это был шок.

У нас с ним были прекрасные взаимоотношения. Мы каждый день разговаривали. Он был во мне заинтересован и защищал меня. Зизу, будучи профессионалом, по-доброму относится ко мне. И я делал ради него всё: бежал, сражался, играл, даже если был травмированным. Фактически ради Зидана я отдавал всё, что мог», — цитирует бразильского защитника Marca.

Ранее появилась информация, что Криштиану Роналду, который стал игроком туринцев минувшим летом, пытается убедить Марсело также перейти в «Ювентус». Между футболистами сохранились дружеские отношения, и они часто общаются. Утверждается, что в ходе этих бесед португалец убеждает Марсело присоединиться к нему в «Ювентусе». Напомним, контракт бразильца с «Реалом» истекает 30 июня 2022 года.