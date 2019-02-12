Кононов: Роша хочет доказать свою состоятельность в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением об игре бразильского нападающего Педро Роши.

«О Роше могу сказать то же самое, что и ранее: он хочет доказать свою состоятельность в команде. На данный момент он, так же как и все игроки, работает в полную силу. Что-то получается, что-то не получается. Будем ждать чемпионата», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

24-летний Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне бразильский форвард принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, провёл на поле 63 минуты и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.