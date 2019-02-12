Винисиус впервые в карьере может быть вызван в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите планирует в марте вызвать в национальную команду нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает AS.

Это будет первый вызов в сборную для молодого футболиста. Также тренерский штаб бразильской сборной следит за Лукасом Пакета из «Милана» и Эдером Милитао, который играет за «Порту». В марте бразильцы проведут товарищеские матчи в рамках подготовки к Кубку Южной Америки.

18-летний Винисиус перешёл в «Реал» прошлым летом из «Фламенго». Сумма трансфера составила € 61 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей. Его контракт с «Королевским клубом» действует до лета 2025 года.