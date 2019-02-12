Пеле — о смерти Бэнкса: покойся с миром, мой друг, ты был вратарём с магией

Легендарный бразильский нападающий Пеле выразил соболезнования семье ушедшего из жизни английского голкипера Гордона Бэнкса.

«Для многих людей память о Гордоне Бэнксе определяется сейвом, который он совершил в матче со мной в 1970 году. Могу понять почему. Тот сейв был одним из лучших из всех, которые я видел. Я пробил головой именно так, как хотел, и направил мяч туда, куда было нужно. Я уже собирался праздновать. Но этот человек, Бэнкс, появился из ниоткуда, словно призрак, и сделал то, во что я не могу поверить даже теперь. Не верю, что он действовал так быстро.

Я забил так много голов в жизни, но многие люди, встречая меня, спрашивают об этом сейве. Хотя это было действительно феноменально, моя память о Гордоне не определяется этим моментом, она ​​определяется дружбой. Он был добрым и тёплым человеком, он так много дал людям.



Поэтому я рад, что он отбил мой удар. Это стало началом дружбы между нами, чем я всегда буду дорожить. Сегодня в моём сердце большая печаль, и я выражаю соболезнования семье Бэнкса, которой он так гордился.



Покойся с миром, мой друг. Ты был вратарём с магией. Но также был кем-то намного больше. Ты был хорошим человеком", — написал Пеле в «Фейсбуке».