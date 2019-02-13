Дубль Дзаньоло принёс победу «Роме» в матче с «Порту» в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская «Рома» обыграла португальский «Порту» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч голландский арбитр Данни Маккелли, которому ассистировали Марио Дикс и Хессел Стегстра.

Счёт был открыт на 70-й минуте, отличился Николо Дзаньоло. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эдин Джеко. Через несколько минут Дзаньоло оформил дубль. Хавбек увеличил преимущество римского клуба, добив мяч в пустые ворота после удара Джеко в штангу. Но на 79-й минуте важнейший для гостей гол забил Адриан Лопес с паса Тикиньо.

Ответный матч «Порту» — «Рома» состоится 6 марта. Встреча пройдёт в Порту на стадионе «Драгау». Начало матча — в 23:00 мск.