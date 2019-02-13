Наследник Тотти сделал дубль в Лиге чемпионов. Ему всего 19 лет

В этом сезоне болельщики «Ромы» молятся на нового юниора. Никола Дзаньоло приехал в Рим как часть компенсации за потерю Раджи Найнгголана. «Роме» был нужен игрок в центр поля, и 19-летний пацан из «Интера» получал шанс в новой команде.

Впервые появившись в стартовом составе «Ромы», Дзаньоло оформил в ворота «Сассуоло» гол, после которого импульсивные итальянские журналисты вспомнили самого Тотти. Никола смущённо отказывался от сравнений, но поздно – городу нужен был новый герой. Более того, сам Ческо был не против сравнений и выдал Дзаньоло пачку комплиментов. Использовались определения «умный», «уверенный», «мощный» и «техничный». Ещё раз: парню всего 19 лет.

МАтч с «Порту» стал для Дзаньоло в Лиге чемпионов первым. Учитывая, что параллельно играли «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», интерес к этому противостоянию был явно пониже. Но это не помешало молодому полузащитнику выдать очередной бенефис. Он дважды быстрее всех сориентировался в ситуации после действий Джеко. Сначала среагировал на скидку форварда, а затем успел на добивание.

Дубль Дзаньоло принёс «Роме» домашнюю победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Впрочем, из-за ошибок обороны римлян в этой паре пока ничего не определено: Адриан Лопес воспользовался нерасторопностью соперников и забил гостевой гол. Теперь в Португалии ожидается максимально напряжённый и нервный матч.