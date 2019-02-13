Экс-игрок «Зенита»: непоправимого в проигрыше в Стамбуле не вижу

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал поражение петербургского клуба в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов с «Фенербахче» (0:1).

«Мы сегодня увидели схему 4-4-2, что не очень характерно для последних лет. Был исполнен ряд длинных передач, что тоже не очень характерно для «Зенита» недавнего времени. Наверное, в этом и заключаются новшества Семака: больше длинных передач, больше диагональных передач. Возможно, это можно рассматривать как стремление разнообразить атаку: не только короткий пас, но и желание выйти из обороны через длинную передачу.

Ничего непоправимого в проигрыше в Стамбуле не вижу, как и не вижу ничего страшного для «Зенита» в этом «Фенербахче». Эта командам по зубам «Зениту», — цитирует Баранника «Спорт уик-энд».