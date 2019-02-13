Пепе: «Порту» по силам переломить ход противостояния с «Ромой»

Защитник «Порту» Пепе прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой». Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Мы играли хорошо, но, к сожалению, добились не того результата, на который рассчитывали. Но мы хотели биться, демонстрировали характер. Теперь нас ждёт домашняя встреча, и нам по силам переломить ход противостояния. Надо внимательно разобрать этот матч и понять, что мы сегодня сделали не так», — приводит слова защитника пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Порту» — «Рома» состоится 6 марта. Встреча пройдёт в Порту на стадионе «Драгау». Начало матча — в 23:00 мск.

Напомним, «Порту» стал победителем группы D, в которой также выступали «Шальке-04», «Галатасарай» и московский «Локомотив».