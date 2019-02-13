Бывший скаут «Эвертона»: давал клубу рекомендации по Головину и Паредесу

Бывший скаут «Эвертона» Павел Кучеров рассказал, что давал английскому клубу рекомендации по футболистам, которые позже перешли в другие команды за крупные суммы.



«Оцениваю свой период в «Эвертоне» как не очень продолжительный, но продуктивный. Продуктивность заключалась в том, что ряд футболистов, на которых я поставил и по которым давал рекомендации, позднее успешно продолжили свои карьеры в других клубах и ушли за хорошие суммы.



О ком речь? О Головине, Паредесе, том же Лунине. Для того «Эвертона» Головин был интересным футболистом и мог бы сделать хороший следующий шаг в своей карьере. Он был достоин этого шанса, так как это игрок техничный, быстрый и думающий. Почему не дошло дело до переговоров по Паредесу и Головину? В футбольном бизнесе так часто бывает, что клуб не объясняет причин принятия того или иного решения», — приводятся слова Кучерова на сайте «Матч ТВ».



Напомним, Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» минувшим летом за € 30 млн, став самым дорогим российским футболистом в истории. Трансфер Паредеса из «Зенита» в январе обошёлся «Пари Сен-Жермен» в сумму более € 40 млн.

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