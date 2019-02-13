Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне прибыл в расположение «Крыльев Советов» и понаблюдал за матчем самарской команды, сообщает официальный «твиттер» клуба.

Подопечные Миодрага Божовича провели товарищеский матч с казахстанским «Кайсаром». Встреча команд завершилась победой «Крыльев Советов» со счётом 3:0.



На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников. Через минуту второй мяч в ворота казахстанской команды отправил полузащитник Джано Ананидзе. Этот гол стал первым для грузинского футболиста в составе «Крыльев Советов». Третий гол забил полузащитник самарцев Паул Антон.



«Крылья Советов» после 16 сыгранных матчей занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги 13-е место, набрав 17 очков.