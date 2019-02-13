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«Спартак» назвал соперников по заключительному сбору в Турции

«Спартак» назвал соперников по заключительному сбору в Турции
Футбол / РПЛ

В ночь с 12 на 13 февраля футболисты «Спартака» вернулись в Москву из Турции, где прошёл третий тренировочный сбор команды. Игрокам было предоставлено три выходных дня, а в субботу красно-белые снова отправятся в Белек, где продолжат готовиться к возобновлению сезона с 16 по 23 февраля.

На четвёртом сборе у «Спартака» запланировано два контрольных матча. 19 февраля их соперником станет «Оренбург», а 23 февраля команда Олега Кононова встретится с «Шерифом» — действующим чемпионом Молдавии, сообщает официальный сайт красно-белых.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. В первой игре после зимнего перерыва «Спартак» встретится с «Краснодаром».

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