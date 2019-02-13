«Анжи»: наши болельщики не участвовали в противоправных акциях в Стамбуле

«Анжи» выступил с официальным заявлением, в котором опроверг появившуюся информацию, что болельщики махачкалинской команды планировали участвовать в нападении на фанатов «Зенита» в день матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

«Уважаемые коллеги, распространённая информация о болельщиках «Анжи», которые якобы намерены были участвовать в хулиганских акциях и нападении в Стамбуле на болельщиков из Санкт-Петербурга, не соответствует действительности. Несколько болельщиков с символикой «Анжи» действительно посетили футбольный матч «Фенербахче» с «Зенитом». Все они прилетели в Турцию с частным визитом. Никто из них в противоправных акциях не участвовал.



ФК «Анжи» с уважением относится ко всем любителям футбола, призывает отказаться от языка ненависти и вражды и осуждает всяческие проявления агрессии. «Анжи» — территория мира. Мы желаем удачи всем российским клубам, выступающим на международной арене и добывающим очки в общую копилку в рейтинге коэффициентов УЕФА. Обращаемся также к представителям СМИ с просьбой быть более разборчивыми и ответственными при выборе источников информации», — говорится на официальном сайте клуба.