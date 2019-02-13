Президент «Кардиффа»: если мы обязаны по контракту, то заплатим «Нанту» за Салу

Президент «Кардифф Сити» Мехмет Далман отметил, что клуб занимается сбором информации о трагической гибели нападающего Эмилиано Салы.



«Конечно, если мы по контракту обязаны заплатить, мы это сделаем. Мы всегда относимся с уважением к другим клубам. Но сейчас мы всё ещё собираем информацию. Этот процесс продолжается. Когда мы соберём все необходимые данные, я уверен, мы сядем за стол переговоров с „Нантом“ и обо всём договоримся.



«Нант» отметил, что требует с нас причитающиеся клубу деньги, они инициировали этот процесс. Мы в свою очередь говорим, что не согласны, учитывая трагические обстоятельства. Пока мы не делаем никаких заявлений. Есть ещё много вопросов, на которые предстоит найти ответ. Мы пытаемся это сделать", — приводит слова Далмана BBC.

Тело Салы доставят в Аргентину 15 февраля