Венгер: Санчес проиграл конкуренцию Марсьялю в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что Алексис Санчес проиграл конкуренцию Антони Марсьялю за место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед». Накануне, 12 февраля, «МЮ» уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» со счётом 0:2. Санчес в конце первого тайма заменил Марсьяля, получившего травму.

«Санчес потерял место в составе, он играет на позиции Марсьяля. Кто-то будет спорить с тем, что Марсьяль незаменим для «Манчестер Юнайтед». Это конкуренция, честная конкуренция, на мой взгляд», — сказал Венгер в эфире beIN Sports.

После того как «Манчестер Юнайтед» возглавил Уле-Гуннар Сульшер, Санчес пока не смог вернуться в стартовый состав команды. В нынешнем сезоне Санчес принял участие в 19 матчах, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.