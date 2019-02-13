Эвра потроллил болельщиков «ПСЖ», опубликовав фото с кубком Лиги чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» француз Патрис Эвра обратился к болельщикам «ПСЖ». Ранее Эвра опубликовал видео, в котором призвал игроков «МЮ» обыграть парижан на «Олд Траффорде» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, проходившая вчера, 12 февраля, закончилась победой французского клуба со счётом 2:0. Болельщики «ПСЖ» восприняли негативно видео Эвра, обвинив того в неуважении к парижанам.

«Я напишу на французском, обращаюсь к псведофанатам «ПСЖ», которые существуют только в социальных сетях и не понимают английского языка. Настоящие болельщики «ПСЖ» были вчера на матче, их я слышал на протяжении всей игры. Этих фанатов я поздравляю.

Я ранее опубликовал обращение к своим ребятам из «Манчестер Юнайтед». Я не проявлял неуважение к «ПСЖ» и никогда не говорил, что «МЮ» победит! Тем не менее некоторые восприняли мои слова иным образом. Что ж, в этом случае я жду, что вы выиграете этот трофей, который вам ещё никогда не доставался.

Удачи. Будьте готовы, в Париже сыграет команда, становившаяся победителем Лиги чемпионов», — написал Эвра в «Инстаграме», опубликовав фото с кубком Лиги чемпионов.