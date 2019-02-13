«Тоттенхэм» — «Боруссия» Д: Витсель — в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и дортмундской «Боруссии» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 13 февраля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В стартовом составе гостей сыграет бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Альдервейрелд, Санчес, Фойт, Вертонген, Винкс, Сиссоко, Эриксен, Лукас Моура, Сон Хын Мин.

Запасные: Гассанига, Триппьер, Роуз, Ламела, Ваньяма, Скипп, Льоренте.

«Боруссия» Д: Бюрки, Хакими, Загаду, Топрак, Диалло, Витсель, Дахуд, Делейни, Санчо, Гётце, Пулишич.

Запасные: Хиц, Геррейру, Балерди, Шмельцер, Филипп, Вольф, Ларсен.

«Боруссия» вышла в плей-офф с первого места в группе А, опередив мадридский «Атлетико». Команды набрали по 13 очков, но дортмундцы заняли первое место за счёт личной встречи. «Тоттенхэм» с трудом вышел в плей-офф из группы B, опередив в упорной борьбе «Интер» в последнем туре. Команды набрали по 8 очков, но у лондонцев было преимущество по личным встречам. Первое место в группе B заняла «Барселона».