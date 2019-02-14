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Жардим дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции

Жардим дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции
Футбол / Франция

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим был наказан дисквалификацией на один матч чемпионата Франции из-за своего агрессивного поведения в выездной встрече с «Монпелье», сообщает официальный сайт Лиги 1.

Португальский специалист в конце игры проявил несогласие с решением главного судьи в моменте с удалением Жемерсона. Таким образом, Жардим не сможет присутствовать на тренерской скамейке в предстоящей встрече с «Лионом», которая состоится 24 февраля.

Монегаски набрали 19 очков и поднялись на 18-е место в турнирной таблице. От спасительного 17-го места их отделяет один балл.

25 января «Монако» объявил о назначении возвращении Жардима на должность главного тренера команды. Ранее этот пост покинул Тьерри Анри.

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