Фанаты киевского «Динамо» и «Айнтрахта» подрались на Крещатике

Фанаты киевского «Динамо» и «Айнтрахта» устроили драку, которая состоялась на Крещатике в Киеве. Со стороны ультрас «Динамо» было 42 участника конфликта, со стороны немецкого клуба – около 80 человек.



Как сообщает Sport.ua, в столкновении принимали участие группировки ультрас «Динамо» под названиями «Capitals», FBF и «North Company» и ультрас «Айнтрахта» именуемые «Brigade Nassau & Kо».

Отметим, что киевское «Динамо» и «Айнтрахт» не являются соперниками в 1/16 финала Лиги Европы. Киевляне сегодня, 14 февраля, играют на выезде против «Олимпиакоса», а немецкая команда на выезде встретится с «Шахтёром». Этот матч пройдёт в Харькове.

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