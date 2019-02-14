Рассмотрение апелляций по делу Кокорина и Мамаева перенесено на 26 февраля

Судебное заседание, на котором состоится рассмотрение апелляций по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, было перенесено. Об этом сообщил адвокат хавбека Игорь Бушманов.



«Время начала рассмотрения апелляции изменено на 26 февраля в 10:00 мск», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Изначально планировалось провести заседание 25 февраля.



6 февраля Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля. После заседания защита футболистов объявила о намерении обжаловать вердикт. Под стражей также продолжили находиться младший брат форварда Кирилл и друг молодых людей Александр Протасовицкий.



Напомним, все четверо фигурантов дела были помещены в СИЗО 11 октября за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека.

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