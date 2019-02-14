Адвокат Мамаева: в матче в СИЗО сыграет только Павел, у Кокорина больное колено

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о предстоящем матче в СИЗО «Бутырка», где футболист пребывает в настоящий момент вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.



«Из футболистов в сегодняшнем матче в СИЗО сыграет только Мамаев. Кокорин не сможет это сделать по состоянию здоровья – у него больное колено. С кем будет играть Павел? Это люди, содержащиеся под стражей, которые изъявили желание принять участие в этом мероприятии», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, матч в СИЗО с участием Мамаева и сотрудников ФСИН состоится сегодня, 14 февраля. Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий находятся под арестом с 11 октября за участие в двух драках в Москве тремя днями ранее, в которых пострадали три человека.

Суд рассмотрит апелляции по делу Кокорина и Мамаева 25 февраля