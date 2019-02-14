Куртуа, Верратти и Вертонген — претенденты на награду игроку недели в ЛЧ

УЕФА на официальном сайте объявил четырёх номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

На награду претендуют вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа, полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген и хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло.

Дзаньоло в матче с «Порту» (2:1) стал автором обоих голов своей команды. Точность передач Верратти в игре с «Манчестер Юнайтед» (2:0) составила 93%. Вертонген в матче с дортмундской «Боруссией» (3:0) забил один мяч, совершил один отбор и один вынос, а также отдавал пасы с точностью 83%. Куртуа завершил встречу с амстердамским «Аяксом» (2:1) с шестью сейвами, а точность его передач составила 69%.

Календарь Лиги чемпионов доступен на «Чемпионате».