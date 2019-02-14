Васильев: горжусь результатами проделанной в «Монако» работы

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал решение владельца клуба Дмитрия Рыболовлева освободить его от должности.

«Я бы хотел поблагодарить Рыболовлева, он позволил мне управлять командой и получить этот уникальный опыт. Я делал всё, что мог, чтобы клуб добивался результатов.

Я горжусь результатами проделанной работы, несмотря на последние сложные месяцы. В течение шести лет мы добились многого.

Также хочу выразить благодарность князю Альберу II за поддержку, поблагодарить наших болельщиков, я их никогда не забуду.

В заключение хотел бы поддержать Леонарду Жардима и всю команду. Уверен, что клуб находится на верном пути. В конце сезона игроки смогут проявить свои лучшие качества и спасти команду», — приводит слова Васильева пресс-служба «Монако».