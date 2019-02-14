Оуэн: Озил получил в «Арсенале» в два раза больше, чем заслуживает

Бывший форвард «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал ситуацию, в которой оказался полузащитник «Арсенала» Месут Озил. Оуэн считает, что Озил остался в команде благодаря переходу Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед».

«Каждую ночь Озил должен идти в кровать и благодарить Санчеса. В тот момент «Арсенал» просто не мог потерять двух квалифицированных игроков одновременно. Тогда лондонцы и сохранили Озила, предложив ему сумму, которая, наверное, в два раза превосходит его реальную стоимость. Он получил очень выгодное предложение», — приводит слова Оуэна Squawka.

«Арсенал» обменял Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна. При этом Санчес стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов английской Премьер-лиги.