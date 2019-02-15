Баркли и одноклубник Черышева претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА определил четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам первых матчей 1/16 финала.



В четвёрку претендентов вошли: полузащитник «Челси» Росс Баркли, нападающий «Валенсии» Рубен Собрино, защитник «Виктории Пльзень» Лудек Перница и форвард «Наполи» Хосе Кальехон.

В активе Баркли гол в матче с «Мальме» (2:1). На счету одноклубника Дениса Черышева Рубена Собрино гол и результативная передача на россиянина во встрече с «Селтиком» (2:0). Перница оформил дубль в ворота загребского «Динамо» (2:1). Кальехон отметился точным ударом в матче с «Цюрихом» (2:0).



Посмотреть итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы можно на «Чемпионате».