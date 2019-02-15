Непомнящий: сегодняшний «Зенит» не безнадежён, он будет приятно удивлять

Известный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о первых матчах российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы. «Зенит» на выезде уступил «Фенербахче» (0:1), а «Краснодар» дома сыграл вничью с «Байером» (0:0).

«Перед матчем я читал, что нас ожидает «весёлый футбол». Речь шла о том, что «Байер», как и «Краснодар», играет в зрелищный футбол. После просмотра мои впечатления подтвердились: команды очень похожи друг на друга именно тем, что им нравится играть с мячом. Я приятно удивился тому, что «Краснодара» хватило не только на начало матча, когда нужно было бороться за инициативу. Только открывавшие сезон хозяева поля держали ритм весь матч. Обе команды показали игру высокого уровня, при этом «Краснодар» выглядел достойно. Ещё мне понравилось то, что, несмотря на отсутствие двух ключевых игроков — Газинского и Ари, «Краснодар» выдержал давление. Очень хорошо сыграл Кристофер Ольссон, который должен был забивать. У него был крепкий момент. Меня радует то, что «Краснодар» не просто отбивался, а именно играл.

Сегодняшний «Зенит» не безнадежён. Я полон оптимизма в отношении «Зенита». Вот так с листа ставить в состав игроков с другой планеты (речь — о трех новобранцах), как это сделал Семак — это здорово. Должен сказать, что и Ракицкий, и Барриос, и Азмун оставили очень приятное впечатление. Я думаю, что «Зенит» сейчас будет нас так же приятно удивлять, как это он делал на старте сезона. Да, понятно, что пока нет оптимального состава и не очень презентабельно команда выглядела в Стамбуле, но уже вполне сносно. По крайней мере небезнадёжно. Я уверен в том, что к следующей игре «Зенит» будет выглядеть гораздо лучше. Перед игрой дома, в Петербурге, у меня хорошие предчувствия", — цитирует Непомнящего «Спорт уик-энд».