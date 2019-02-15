«Томь» подписала контракт с экс-защитником «Ротора» Бугаевым

«Томь» на своём официальном сайте объявила о заключении соглашения с бывшим защитником «Ротора» Романом Бугаевым.



Контракт с 30-летним российским футболистом рассчитан до окончания нынешнего сезона. Игрок присоединился к клубу из Томска на правах свободного агента.



Бугаев начинал свою карьеру в «Кубани» в 2009 году, однако дебютировал на взрослом уровне, находясь в аренде в «Торпедо» (Армавир). Проведя более восьми лет в краснодарском клубе, защитник в 2018 году перебрался в «Ротор», однако вскоре покинул клуб. В период с 2011 по 2012 год Бугаев провёл два матча в составе сборной России—2.



В первой половине нынешнего сезона ФНЛ защитник принял участие в 16 встречах, в которых забил 1 автогол и получил 2 жёлтые карточки.

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