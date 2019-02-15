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Денис Черышев: в Глазго у «Валенсии» была та удача, которой не хватало ранее

Денис Черышев: в Глазго у «Валенсии» была та удача, которой не хватало ранее
Футбол / Лига Европы

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев оценил игру команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» (2:0). В этой встрече российский футболист отметился голом и результативной передачей.

«Мы добились хорошего результата. Команда сыграла очень плотно в обороне и сумела воспользоваться ошибками «Селтика». Мы очень довольны. В этом матче у нас была та удача, которой нам не хватало раньше. Нам нужно продолжать работать в том же духе – как игрокам основы, так и тем, кто выходит на поле реже. До конца сезона все футболисты будут важны.

Теперь нам надо сфокусироваться на следующем матче. «Эспаньол» может доставить нам проблем, но на нашей стороне будут трибуны, и мы хотим одержать победу», — цитирует Черышева пресс-служба «Валенсии».

Мостовой: прогресс Черышева связан в том числе с общим подъёмом «Валенсии»
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