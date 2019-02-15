Гамшик: никогда не думал о «Ювентусе», я слишком привязан к «Наполи»

Бывший капитан «Наполи» Марек Гамшик, перешедший в китайский «Далянь Ифан», признался, что не смог бы перебраться в «Ювентус».

«Я переезжаю в страну, о которой очень мало знаю. Это новое приключение. Даже не знаю, что меня там ждёт. Что касается моей прощальной речи в Неаполе, я не спал две ночи, чтобы подобрать нужные слова. Благодарю болельщиков, я почувствовал себя частью семьи, никогда этого не забуду.

В «Наполи» мне не хватило только чемпионства. Я сожалею лишь об этом.

Я когда-то был близок к переходу в «Ювентус»? Нет, такого не было. Я никогда бы не перешёл в «Ювентус». И я не пытался сменить команду, никогда этого не хотел, я был всегда привязан к «Наполи», — приводит слова Гамшика Sky Sport Italia.