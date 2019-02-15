«Аль-Оход» отстранил вратаря Нестерова за употребление запрещённых препаратов

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Оход» отстранил голкипера сборной Узбекистана Игнатия Нестерова. Причиной отстранения вратаря стало употребление запрещённых препаратов в сборной во время Кубка Азии, утверждает телеграм-канал «Футболиум».

Пока на сайте Азиатской футбольной конфедерации не появилось какой-либо информации о наказании Нестерова.

Сайт Kun.uz со ссылкой на собственные источники утверждает, что Нестеров принимал лекарства от простуды, не зная, что входило в состав. По данным сайта Championat.asia, голкипер сборной Узбекистана принимал средства для снижения веса.

Сборная Узбекистана на Кубке Азии – 2019 вышла в 1/8 финала, где уступила в серии послематчевых пенальти сборной Австралии. 35-летний Нестеров отыграл все четыре матча на турнире.