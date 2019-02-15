Сарри: «Челси» было нелегко сыграть уверенно с «Мальмё» на фоне матча с «МС»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу со счётом 2:1 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с шведским «Мальмё».

«Я рад, поскольку мы сыграли достаточно уверенно. На фоне нашего предыдущего матча это было нелегко. Сегодня эта уверенность была видна во всём, в том числе в обращении с мячом в собственной штрафной. Мы провели хороший матч и позволяли сопернику угрожать только со стандартов. В этом отношении «Мальмё» превосходит нас в физической мощи.

Мы могли забить больше, но в итоге пропустили сами из-за ошибки. Тем не менее команда продемонстрировала нужный настрой на игру. У нас были индивидуальные ошибки, и мы могли окончательно решить исход противостояния благодаря трём-четырём моментам при счёте 2:0. Тем не менее я рад, что команда уверена в себе», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

Напомним, 10 февраля лондонская команда потерпела поражение со счётом 0:6 в выездном матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».