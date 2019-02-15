Московское «Динамо» разгромило грузинскую «Чихуру» в товарищеском матче

Московское «Динамо» провело товарищеский матч с грузинским клубом «Чихура». Встреча состоялась в Турции и завершилась со счётом 5:0 в пользу российской команды.

Автором первого мяча стал полузащитник Артур Юсупов, отличившийся на девятой минуте. До перерыва нападающий Евгений Марков удвоил преимущество «Динамо». В начале второго тайма по голу забили хавбеки Жоаозиньо и Мигел Кардозу. Точку в игре поставил форвард Станислав Лацевич, отправив мяч в ворота соперника на 87-й минуте.

«Динамо», набрав 20 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах подопечные Дмитрия Хохлова одержали 4 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

В 18-м туре чемпионата России московская команда проведёт игру с «Уфой». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» 3 марта.