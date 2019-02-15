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Московское «Динамо» разгромило грузинскую «Чихуру» в товарищеском матче

Московское «Динамо» разгромило грузинскую «Чихуру» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ

Московское «Динамо» провело товарищеский матч с грузинским клубом «Чихура». Встреча состоялась в Турции и завершилась со счётом 5:0 в пользу российской команды.

Автором первого мяча стал полузащитник Артур Юсупов, отличившийся на девятой минуте. До перерыва нападающий Евгений Марков удвоил преимущество «Динамо». В начале второго тайма по голу забили хавбеки Жоаозиньо и Мигел Кардозу. Точку в игре поставил форвард Станислав Лацевич, отправив мяч в ворота соперника на 87-й минуте.

«Динамо», набрав 20 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах подопечные Дмитрия Хохлова одержали 4 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

В 18-м туре чемпионата России московская команда проведёт игру с «Уфой». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» 3 марта.

Товарищеские матчи (клубы)
15 февраля 2019, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
5 : 0
Чихура
Сачхере, Грузия
1:0 – Юсупов – 9, 2:0 – Марков – 14, 3:0 – Жоаозиньо – 55, – – , 4:0 – Кардозу – 59, 5:0 – Лацевич – 87
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